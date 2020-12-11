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Sivasspor'dan Tel Aviv'de ırkçılığa karşı anlamlı tepki

Son dakika haberleri... I Grubu'nda deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan 'da futbolcular, 'ya yapılan ırkçı tacizi maç öncesinde orta sahada diz çökerek ettiler.

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Giriş Tarihi: 11.12.2020
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Sivasspor'dan Tel Aviv'de ırkçılığa karşı anlamlı tepki

I Grubu'nda deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup 'da futbolcular, maç öncesinde orta sahada diz çökerek ırkçılığı etti.


PSG-Başakşehir karşılaşmasında Pierre Webo, maçın dördüncü hakemi Sebastian Coltescu tarafından ırkçı tacize maruz kaldı

Sivassporlu futbolcular, maçın başında orta sahada diz çöküp sağ yumruklarını havaya kaldırarak, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint-Germain ()- maçının Rumen dördüncü hakemi 'nun yardımcı antrenör 'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.

Karşılaşma öncesi, vefat eden İtalya futbol tarihinin en önemli golcüleri arasındaki Paolo Rossi için de saygı duruşunda bulunuldu.



SİVASSPOR 3 YEDEK OYUNCUYLA ÇIKTI
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan oyuncuların çokluğu ve sakatlıklar nedeniyle kırmızı-beyazlı takımda, Maccabi Tel-Aviv maçında yedek kulübesinde sadece 3 futbolcu yer aldı.

Kaleci , orta saha oyuncusu Casmir Ninga ve forvet , yedek kulübesinde oturdu.

Kovid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör da karantina süreci devam ettiği için Sivas'ta kalmıştı.





ALİ ŞAŞAL İÇİN YEDEK FORMA
Ali Şaşal Vural'a kale dışında başka bir mevkide ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı kaleci forması dışında 35 numaralı forma hazırlatıldı.

Sivasspor'un UEFA listesinde yer alan 23 oyuncudan Uğur Çiftçi, , Marcelo Goiano, Isaac Cofie, , Erdoğan Yeşilyurt, Kubilay Eren Şahin, Jorge Felix ile Muhammed Can Tuncer kadroda yer almadı.

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