10 Aralık 2020, Perşembe
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Gençlerbirliği'nde Kovid-19 şoku! 10 kişinin testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri... ekiplerinden 'nde Kovid-19 şoku yaşanıyor. Kırmızı siyahlılarda 6'sı futbolcu toplam 10 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

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Giriş Tarihi: 10.12.2020
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Gençlerbirliği'nde Kovid-19 şoku! 10 kişinin testi pozitif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 6 futbolcu, teknik ekipte yer alan 2 antrenör ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. İlgili kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.

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