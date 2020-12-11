11 Aralık 2020, Cuma
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Cengiz Ünder Leicester City'deki ilk golünü Yunan temsilcisine attı

Son dakika haberleri... , G Grubu son maçında evinde 'yı 2-0 mağlup ederken, İngiliz ekibin ilk golünü milli futbolcu kaydetti. Böylece Cengiz Ünder Leicester City formasıyla ilk golünü Yunan ekibi AEK'ya kaydetmiş oldu.

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Giriş Tarihi: 11.12.2020
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Cengiz Ünder Leicester City'deki ilk golünü Yunan temsilcisine attı

G Grubu son maçında sahasında ile karşılaştı. G Grubu son maçında Leicester City sahasında AEK ile karşılaştı.

Ev sahibi ekip ilk yarısını 2-0 önde bitirdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca İngiliz temsilcisi sahdan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Leicester'da golleri 12. dakikada ve 14. dakikada Harvey Barnes kaydetti. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen İngiliz ekibi puanını 13 yaptı, Yunan temsilcisi ise 3 puanda kaldı ve elendi.

Leicester'da milli futbolcu Cengiz Ünder'in 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi. 23 yaşındaki futbolcu AEK karşısında kaydettiği gol ile İngiliz takımındaki ilk kez gol sevinci yaşadı.

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