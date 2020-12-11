Cengiz Ünder Leicester City'deki ilk golünü Yunan temsilcisine attı
Son dakika haberleri... Leicester City, UEFA Avrupa Ligi G Grubu son maçında evinde AEK'yı 2-0 mağlup ederken, İngiliz ekibin ilk golünü milli futbolcu Cengiz Ünder kaydetti. Böylece Cengiz Ünder Leicester City formasıyla ilk golünü Yunan ekibi AEK'ya kaydetmiş oldu.
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UEFA Avrupa Ligi G Grubu son maçında Leicester City sahasında AEK ile karşılaştı. G Grubu son maçında Leicester City sahasında AEK ile karşılaştı.
Ev sahibi ekip ilk yarısını 2-0 önde bitirdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca İngiliz temsilcisi sahdan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Leicester'da golleri 12. dakikada Cengiz Ünder ve 14. dakikada Harvey Barnes kaydetti. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen İngiliz ekibi puanını 13 yaptı, Yunan temsilcisi ise 3 puanda kaldı ve elendi.