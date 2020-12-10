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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Flaş takas teklifi! Halil Akbunar için...

Bu sezon ezeli rakipleri ve 'ı geride bırakarak şampiyon olmak isteyen , transferde düğmeye bastı. 'de forma giyen Halil Akbunar Sarı Lacivertliler'in gündemine geldi. İşte transferin ayrıntıları...

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Giriş Tarihi: 10.12.2020
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Flaş takas teklifi! Halil Akbunar için...

Sezona 18 transfer yaparak giren ve geride kalan 11 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet alarak 23 puan toplayan Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi hareketli geçecek. Kanatlardan yeterli verim alamayan sarı lacivertliler yerli olarak listesine Göztepe'den Halil Akbunar'ı aldı. Tecrübeli futbolcunun Mame Thiam ile takas yoluyla Fenerbahçe'ye gelmesi hedefleniyor.

31 Mayıs 2023'e kadar süren bir sözleşmeye imza atan Thiam bu sezon Fenerbahçe'de 8 maçta 2 gol kaydetmişti.

HALİL'İN PERFORMANSI ETKİLEDİ
Esas mevkisi sağ kanat olmasına karşın sol kanatta da görev yapabilen Halil Akbunar'ın Göztepe ile 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 11 maçta 4 gol 4 asist yaptı.

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