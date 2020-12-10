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Son dakika | Dünya futbolunun efsanesi Paolo Rossi hayatını kaybetti

Son dakika haberi...İtalya'nın kazandığı 1982 FIFA 'na damga vuran eski futbolcu Paolo Rossi, tedavi görüdüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 10.12.2020
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Son dakika | Dünya futbolunun efsanesi Paolo Rossi hayatını kaybetti

1982 Dünya Kupası'na damga vuran eski futbolcu Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Rossi'nin eşi Cappelletti Federica, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören efsane İtalyan futbolcunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ülkesinin Juventus ve Milan gibi önde gelen kulüplerinde forma giyen Rossi, İspanya'da düzenlenen 1982 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla hafızalara kazınmıştı.

Turnuvada 6 kez ağları sarsarak gol kralı olan Rossi, İtalya'nın Batı Almanya'yı 3-1 mağlup ederek kupaya uzandığı final maçında da gol atma başarısı göstermişti.

Rossi, 1982 yılından itibaren yılın futbolcusuna verilmeye başlanan "Altın Top" ödülünün de ilk sahibi olmuştu.

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