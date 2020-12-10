Erol Bulut'tan flaş karar! Yedek kulübesine yol göründü

Fenerbahçe son oynadığı Denizlispor maçını kazansa da oyun olarak beklentilerin altında kaldı. Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyet ve etkisiz oyunun ardından Denizli maçında da takımın benzer bir oyun ortaya koyması sonrası teknik heyet bu duruma çare aramaya başladı. Özellikle tempo olarak doğrudan rakiplerinin gerisine düşen sarı-lacivertliler orta sahayı güçlendirmeyi düşünüyor.

Bu çerçevede son haftalarda bekleneni veremeyen ve fiziksel açıdan düşüş içinde olan Sosa'nın kulübeye gelmesi bekleniyor. Teknik Direktör Erol Bulut'un orta sahayı Gustavo, Ozan, Mert Hakan Yandaş üçlüsü üzerine kuracağı öğrenildi.

KİLİDİ AÇAMIYOR

Milliyet'in haberine göre; Ozan sezon başından bu yana 10 numara pozisyonunda oynuyordu. Mert Hakan bu bölgeye geçecek ve Ozan da gerçek pozisyonu olan 8 numarada yer alacak. Gustavo ise klasik bölgesinde görev yapacak. Bu sayede orta saha daha dirençli ve güçlü hale gelecek.

Sarı-lacivertlilerin bir diğer önemli problemi ise kapalı savunmaları açamaması. Bu durum sonuçlara da yansıyor. İç saha maçlarında bu nedenle sürpriz puanlar kaybeden Fenerbahçe, dış sahada ise boş alan bulabildiği için skor üretebiliyor.

Değişecek orta saha yapısı ile birlikte daha dinamik ve enerjik bir yapıya kavuşmayı hedefleyen sarı-lacivertliler bu sayede rakibi baskı altına alıp hataya zorlamaya çalışacak.