Son dakika Fenerbahçe haberleri | Soyunma odasında Emre Belözoğlu fırtınası

Çiçeği burnunda sportif direktör Emre Belözoğlu, "Size yapılanlara sahada cevap vermeye devam edeceksiniz. Her zorluk karşısında dik durmayı bileceksiniz. Bileğinizin hakkıyla, takım ruhuyla şampiyonluğu kazanacaksınız" dedi. Teknik direktör Erol Bulut ise hırsın kendilerini zafere taşıyacağını belirterek, "Bu hırsı sezon sonuna kadar devam ettirin. Zafere ancak omuz omuza mücadele ederek ulaşabiliriz. Siz bunu yapacağınızı herkese gösterdiniz" şeklinde konuştu.





BU FOTOĞRAFLA TEK SES OLDULAR

Fenerbahçeli futbolcular, maç sonunda sosyal medya hesaplarından bu kareyi paylaşarak şampiyonluk yolunda birlikte hareket edeceklerini gösterdi. Mert Hakan, fotoğrafa "Bu dünyayı yakarız senin için" notunu düşerken, Caner, "Sonuna kadar savaşacağız" yazdı. Ozan sarı ve lacivert kalp, Gökhan Gönül güç emojisi kullandı. Cisse "Elhamdülillah" yazdı.