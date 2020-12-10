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Kovid-19 tedavisi sona eren Hamilton F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışacak

Formula 1 takımlarından Mercedes, Büyük Britanyalı pilotları 'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattığını ve sezonun son ayağı 'sinde yarışacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
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Kovid-19 tedavisi sona eren Hamilton F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışacak

Takımdan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'a yakalandığı için sezonun 16. yarışı Sakhir Grand Prix'sinde yerini George Russell'a bırakmak zorunda kalan Hamilton'ın, dün yaptırdığı testin sonucu negatif çıktı.

Hamilton'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etmesi önünde bir engel kalmadığı ve 7 şampiyonluğu bulunan sürücünün 11-13 Aralık tarihlerindeki organizasyona katılacağı belirtildi.

Bir yarışlığına Mercedes'in direksiyonuna geçen Russell'ın da takımı Williams'a döneceği ifade edildi.

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