Avrupa'da futbol şöleni! UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları

Daha önce C Grubu'nda liderliğini ilan eden Manchester City, Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede Olympique Marsilya'yı 3-0 yendi.

Grupta ikinciliği garantileyen Porto ise konuk olduğu Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.

Böylece A Grubu'nda Bayern Münih, C Grubu'nda Manchester City ve Porto'dan sonra A Grubu'nda Atletico Madrid, B Grubu'nda da Real Madrid ve Borussia Mönchengladbach, adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Gruplarını 3. sırada tamamlayan Salzburg, Shakhtar Donetsk ve Olympiakos ise UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele edecek.

A, B ve C gruplarının son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Bayern Münih (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0

Salzburg (Avusturya) - Atletico Madrid (İspanya): 0-2

B Grubu:

Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0

Real Madrid (İspanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 2-0

C Grubu:

Olympiakos (Yunanistan) - Porto (Portekiz): 0-2

Manchester City (İngiltere) - Olympique Marsilya (Fransa): 3-0