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Avrupa'da futbol şöleni! UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları

2020-21 sezonu grup aşaması, 6 karşılaşmayla tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B ve C gruplarında da son maçlar yapıldı. İşte karşılaşmalarda alınan sonuçlar...

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Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
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Avrupa'da futbol şöleni! UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları

B Grubu'nda tur atlayan takımlar, son karşılaşmaların ardından belli oldu.

, ağırladığı 'ı Benzema'nın golleriyle 2-0 yendi ve 10 puanla grubu lider bitirdi.

8 puanı bulunan Borussia Mönchengladbach, Inter- maçının 0-0 bitmesiyle ikili averaj üstünlüğü sayesinde grupta 2. sırayı aldı.

ATLETICO MADRID TUR ATLADI

'in liderliği garantilediği A Grubu'nda ikinciliği elde etti.

Salzburg deplasmanından 2-0 galip ayrılan Atletico Madrid, son 16 takım arasına girdi. İspanyol ekibinin gollerini, Hermoso ve Carrasco kaydetti.

Daha önce C Grubu'nda liderliğini ilan eden , Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede 'yı 3-0 yendi.

Grupta ikinciliği garantileyen Porto ise konuk olduğu 'u 2-0 mağlup etti.

Böylece A Grubu'nda Bayern Münih, C Grubu'nda Manchester City ve Porto'dan sonra A Grubu'nda Atletico Madrid, B Grubu'nda da Real Madrid ve Borussia Mönchengladbach, adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Gruplarını 3. sırada tamamlayan Salzburg, Shakhtar Donetsk ve Olympiakos ise Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele edecek.

A, B ve C gruplarının son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Bayern Münih () - (Rusya): 2-0

Salzburg (Avusturya) - Atletico Madrid (): 0-2

B Grubu:

Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0

Real Madrid (İspanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 2-0

C Grubu:

Olympiakos (Yunanistan) - Porto (Portekiz): 0-2

Manchester City (İngiltere) - Olympique Marsilya (Fransa): 3-0

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