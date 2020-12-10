Galatasaray'a sürpriz öneri! Mustafa Mohamed Aslan mı oluyor?

SÜRATLİ VE YIRTICI BİR OYUNCU



Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek'te forma giyen 23 yaşındaki yıldızın süratli ve yırtıcı bir golcü olduğu öğrenilirken bu oyuncunun birçok kulüp tarafından izlendiği belirlendi.