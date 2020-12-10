10 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'a sürpriz öneri! Mustafa Mohamed Aslan mı oluyor?

Galatasaray'a sürpriz öneri! Mustafa Mohamed Aslan mı oluyor?

'a sürpriz öneri. Sarı- Kırmızılılar devre arası için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yönetim büyük bir gizlilik içinde çalışmalarına devam ederken menajerlerin Cimbom’a Mısırlı forvet ’i teklif ettiği gelen bilgiler arasında.

SPOR Takvim
Giriş Tarihi: 10.12.2020
ABONE OL
Galatasaray'a sürpriz öneri! Mustafa Mohamed Aslan mı oluyor?

'a sürpriz öneri. Sarı- Kırmızılılar devre arası için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yönetim büyük bir gizlilik içinde çalışmalarına devam ederken menajerlerin Cimbom'a Mısırlı forvet 'i teklif ettiği gelen bilgiler arasında.

SÜRATLİ VE YIRTICI BİR OYUNCU


Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek'te forma giyen 23 yaşındaki yıldızın süratli ve yırtıcı bir golcü olduğu öğrenilirken bu oyuncunun birçok kulüp tarafından izlendiği belirlendi.

43 RESMİ MAÇTA 20 GOL


Futbola Zamalek'te başlayan Mohamed geçtiğimiz sezon 43 resmi karşılaşmada 20 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Mısırlı oyuncu takımının en önemli yıldızlarından biri.

FATİH TERİM'LE GÖRÜŞÜLECEK


Galatasaray Yönetimi'nin Mohamed için, Fatih Terim'in görüşüne başvuracağı öne sürüldü. Terim'in de onay vermesi durumunda bu transferin bitirilmesi bekleniyor.

Son dakika | Galatasaray transfer haberleri | Sarı kırmızılı takımda Steven Caulker sesleri SON DAKİKA | GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | SARI KIRMIZILI TAKIMDA STEVEN CAULKER SESLERİ
Galatasaray Barcelona'nın genç oyuncusunun peşinde GALATASARAY BARCELONA'NIN GENÇ OYUNCUSUNUN PEŞİNDE

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA