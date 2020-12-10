Galatasaray'a sürpriz öneri! Mustafa Mohamed Aslan mı oluyor?
Galatasaray'a sürpriz öneri. Sarı- Kırmızılılar devre arası için transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yönetim büyük bir gizlilik içinde çalışmalarına devam ederken menajerlerin Cimbom’a Mısırlı forvet Mostafa Mohamed’i teklif ettiği gelen bilgiler arasında.
Galatasaray'a sürpriz öneri. Sarı- Kırmızılılar devre arası için transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yönetim büyük bir gizlilik içinde çalışmalarına devam ederken menajerlerin Cimbom'a Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'i teklif ettiği gelen bilgiler arasında.
SÜRATLİ VE YIRTICI BİR OYUNCU
Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek'te forma giyen 23 yaşındaki yıldızın süratli ve yırtıcı bir golcü olduğu öğrenilirken bu oyuncunun birçok kulüp tarafından izlendiği belirlendi.
43 RESMİ MAÇTA 20 GOL
Futbola Zamalek'te başlayan Mohamed geçtiğimiz sezon 43 resmi karşılaşmada 20 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Mısırlı oyuncu takımının en önemli yıldızlarından biri.
FATİH TERİM'LE GÖRÜŞÜLECEK
Galatasaray Yönetimi'nin Mohamed için, Teknik Direktör Fatih Terim'in görüşüne başvuracağı öne sürüldü. Terim'in de onay vermesi durumunda bu transferin bitirilmesi bekleniyor.