Paris Saint Germain - Başakşehir maçını ev sahibi ekip 5-1 kazandı
Paris Saint Germain - Başakşehir maçı 4. hakem Sebastian Coltescu’nun Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya karşı sergilediği ırkçı söylem nedeniyle dün akşam ertelenen PSG Başakşehir karşılaşmasının geri kalan bölümü bu akşam oynandı. UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e 5-1 yenildi.
Paris Saint Germain - Başakşehir maçı 4. hakem Sebastian Coltescu'nun Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya karşı sergilediği ırkçı söylem nedeniyle dün akşam ertelenen PSG Başakşehir karşılaşmasının geri kalan bölümü bu akşam oynandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e 5-1 yenildi.
Salı akşamı oynanan ve ırkçılık skandal sonrası ertelenen mücadele 14. dakikadan itibaren ve aynı ilk 11'lerle devam etti.
MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son hafta karşılaşmasında İstanbul Başakşehir, deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına 5-1 mağlup oldu.
PSG'ye galibiyeti getiren goller Neymar (3) ve Mbappe (2) kaydetti.
Temsilcimiz Başakşehir'in karşılaşmadaki tek golü 57'nci dakikada Mehmet Topal'dan geldi.
15'inci dakikada Crivelli'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Gulbrandsen ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Kaleci Navas gole izin vermedi.
21'inci dakikada PSG öne geçti. Verratti'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Neymar, şık bir çalımla Ponck'tan sıyrıldı. Neymar, ceza sahası dışı sol çaprazdan plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
38'inci dakikada PSG farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında Rafinha pasını Mbappe'ye aktardı. Mbappe, ceza sahasına giren Neymar'ı gördü. Ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Neymar topu ağlara gönderdi: 2-0.
39'uncu dakikada PSG bir gol daha buldu. Mbappe ile yaptığı duvar pası sonrasında ceza sahasında topla buluşan Neymar'dan önce kaleci Mert topa müdahale etti. Seken topu Bakker ağlara gönderdi ancak ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Ancak golden önce Mert'in Neymar'a yaptığı müdahale sonrasında hakem beyaz noktayı gösterdi.
42'nci dakikada penaltı atışını kullanan Mbappe topu ağlara gönderdi: 3-0.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
50'nci dakikada PSG 4'üncü golü buldu. Sol kanattan içeri kat eden Neymar, Di Maria ile yaptığı duvar pası sonrasında ceza yayı üzerinde topla buluştu. Neymar'ın yay üstünden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 4-0.
56'ncı dakikada PSG savunmasının çıkarken yaptığı hata sonucunda topla buluşan Mahmut Tekdemir'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Navas topu kornere gönderdi.
57'nci dakikada kullanılan korner sonrasında açılan topu önünde bulan İrfan Can'ın şutunda Mehmet Topal'a çarpan top Navas'ın çabalarına rağmen ağlarla buluştu: 4-1.
62'nci dakikada PSG, Mbappe ile bir gol daha buldu. Hızla rakip sahaya geçen Neymar, savunma arkasına hareketlenen Di Maria'yı gördü. Di Maria, ceza sahasına girer girmez pasını, sağ tarafta müsait durumdaki Mbappe'ye verdi. Mbappe, topu boş kaleye yuvarladı: 5-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve PSG sahasında İstanbul Başakşehir'i 5-1 mağlup etti.
STAT: Parc des Princes
HAKEMLER: Danny Makkelie, Mario Diks, Marcin Boniek
PARIS SAINT-GERMAIN: Navas - Florenzi (Dk. 80 Pembele), Marquinhos (Dk.67 Kehrer), Kimpembe (Dk. 80 Diallo), Danilo, Bakker, Verratti (Dk. 80 Gueye), Paredes, Rafinha (Dk. 46 Di Maria), Mbappe, Neymar
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok- Rafael (Dk. 68 Giuliano), Ponck, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 68 Bolingoli), Mahmut Tekdemir (Dk. 89 Chadli), İrfan Can Kahveci, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Crivelli (Dk. 68 Demba Ba), Gulbrandsen (Dk. 81 Emre Kaplan)
GOLLER: Dk. 21, Dk. 38 ve Dk. 50 Neymar, Dk. 42 (P) ve Dk. 62 Mbappe (PSG) - Dk. 57 Mehmet Topal (İstanbul Başakşehir)
SARI KARTLAR: Pembele (PSG) - Mahmut Tekdemir, Rafael, Okan Buruk (Teknik direktör), Mert Günok, Crivelli (İstanbul Başakşehir)
DÜN NELER YAŞANDI?
HAKEM EKİBİ TAMAMEN DEĞİŞTİRİLDİ
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, sahadan çekildikleri Paris Saint-Germain (PSG) maçının bu akşam (9 Aralık Çarşamba) kaldığı yerden devam edeceğini ve Rumen hakem ekibinin tamamen değiştirildiğini söyledi.
Mustafa Eröğüt, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG karşılaşmasında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması ve Medipol Başakşehir'in maçtan çekilmesiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.
Eröğüt, çok talihsiz bir gece yaşadıklarını belirterek oyuncularının psikolojisinin altüst olduğunu belirtti.
Mevcut şartlarda maça çıkmalarının imkansız olduğunu aktaran Eröğüt, "UEFA heyeti ve rakip takım yetkilileriyle yaptığımız görüşme neticesinde müsabakanın bu akşam (9 Aralık Çarşamba) kaldığı yerden devam etmesine karar verildi." diye konuştu.
Mustafa Eröğüt, Rumen hakem ekibinin de tamamen değiştirildiğini, maçın farklı hakemlerle tamamlanacağını kaydetti.
GÜMÜŞDAĞ'DAN AÇIKLAMA
Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Paris Saint-Germain maçının bu akşam (9 Aralık Çarşamba) TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.
TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, karşılaşmanın bu akşam TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.
Gümüşdağ, aynı hakemlerle maça çıkmama kararını aldıklarını UEFA'ya bildirdiklerini ve bu konuda UEFA ile protokol imzalandığını belirtti.
UEFA: SORUŞTURMA AÇILACAK
UEFA, PSG-Medipol Başakşehir maçı hakkında soruşturma açılacağını belirterek, "Ayrımcılığın hiçbir türüne futbolda yer yok." açıklamasını yaptı.
BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasından dolayı sahadan çekildikleri Paris Saint-Germain maçında futbolcularının sahaya çıkmama kararı aldığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." denildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞAKŞEHİR'E DESTEK MESAJI
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" etiketiyle tepki gösterdi.
Erdoğan, şunları kaydetti:
"Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız."