Demba Ba'dan ırkçı hakeme tokat gibi sözler: Sen o beyaz adam diyor musun?

DEMBA BA'DAN HAKEME SERT TEPKİ

Demba Ba 4. hakemin yanına giderek tartışmaya başladı. Aşırı öfkeli olan Ba 4. hakemin yüzüne, "Buradaki diğer kişilerden bahsederken 'bu beyaz adam' demiyorsun. Peki neden bizden 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" diyerek tepki gösterdi.