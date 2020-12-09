Trabzonspor’da devre arası operasyonu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı kolları sıvadı. Devre arasında kadro derinliğinin artırılması için tek yetkili olan tecrübeli hoca kulübede alternatifi bol oyuncu olması için harekete geçti. Avcı'nın bunun için scout ekibine talimat verdiği de öğrenildi. Yönetim kurulundan da yetki alan Avcı, ellerindeki bütçe doğrultusunda hareket edecek.