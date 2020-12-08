Beşiktaş'tan rakiplerine 'sosyal' mesafe! Twitter'da en çok hangi takım konuşuldu?

Verilere göre, Beşiktaş en çok etkileşim alan hesap olarak zirvede yer aldı. Siyah-beyazlılarla ilgili 10 milyonun üstünde "Tweet" atıldı. Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir de hakkında en çok "Tweet" atılan kulüpler sıralamasında 4. sırada yer buldu. Fenerbahçe ise 867 bin yeni takipçiyle 2020'de en çok takipçi kazanan kulüp oldu.