08 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'tan rakiplerine 'sosyal' mesafe! Twitter'da en çok hangi takım konuşuldu?

Beşiktaş'tan rakiplerine 'sosyal' mesafe! Twitter'da en çok hangi takım konuşuldu?

Takipçi sayılarına bakıldığında ezeli rakipleri ve 'ın gerisinde olan , Twitter'da hakkında en çok konuşulan takım oldu. Bu yıl en çok konuşulan sporcu ise ABD'li efsane basketbolcu oldu.

SPOR
Giriş Tarihi: 08.12.2020
ABONE OL
Beşiktaş'tan rakiplerine 'sosyal' mesafe! Twitter'da en çok hangi takım konuşuldu?

Twitter'ın açıklanan yıl sonu verilerine göre Türkiye'de yılın en çok konuşulan futbol takımı oldu. Sıralamada Beşiktaş'ı, ve takip etti.

Verilere göre, Beşiktaş en çok etkileşim alan hesap olarak zirvede yer aldı. Siyah-beyazlılarla ilgili 10 milyonun üstünde "Tweet" atıldı. şampiyonu de hakkında en çok "Tweet" atılan kulüpler sıralamasında 4. sırada yer buldu. Fenerbahçe ise 867 bin yeni takipçiyle 2020'de en çok takipçi kazanan kulüp oldu.

Basketbolda Türkiye'de en çok konuşulan takım NBA şampiyonu olurken, Renault Formula 1 takımı da motor sporlarında Twitter'da hakkında en çok sohbet edilen yarış takımı olarak ön plana çıktı.

EN FAZLA KONUŞULAN SPORCU KOBE

Türkiye'de hakkında en fazla "Tweet" atılan sporcu, helikopter kazasında hayatını kaybeden unutulmaz ABD'li basketbolcu oldu.

Ocak ayında hayatını kaybeden Kobe Bryant ile ilgili Türkiye'de 1 milyonun üzerinde "Tweet" paylaşımı yapıldı. Unutulmaz basketbolcuyu, Galatasaray'a dönen , milli basketbolcu , Galatasaraylı futbolcular ve izledi.

İlk 10'da ABD'li yıldız basketbolcu LeBron James, Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli, dünyaca ünlü futbolcular ve ile geçen günlerde hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu yer aldı.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüse yakalandığını açıkladığı "Tweet" 41 binden fazla "Retweet" edilerek Türkiye'de en çok "Retweet" alan paylaşımlar sıralamasında 7. basamakta yer buldu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Doğukan İnci için kapışıyor BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DOĞUKAN İNCİ İÇİN KAPIŞIYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA