UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görevlendirildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Cüneyt Çakır, F Grubu'nda İtalya'nın Lazio ile Belçika'nın Club Brugge takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

İŞTE YARDIMCILARI

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Hüseyin Göçek'in dördüncü hakem vazifesini üstleneceği müsabakada VAR hakemleri olarak Abdulkadir Bitigen ve Mete Kalkavan yer alacak.

İŞTE HALİL UMUT MELER'İN MAÇI

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık Çarşamba günü İngiltere'nin Manchester City ile Fransa'nın Olympique Marseille takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Manchester Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Cevder Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakada dördüncü hakem vazifesini Arda Kardeşler üstlenirken, Ali Palabıyık, Alman hakem Sascha Stegemann ile VAR'da görev alacak.