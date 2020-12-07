Yılmaz Vural'ın doktorundan açıklama: Durumu gayet iyi

Bu süreç olumlu olarak gelişti ve kendisini 2 gün önce solunum cihazlarından ayırdık. 2 günlük takiplerimizde her şey yolunda gitti. Şu sıralarda da hocamızı normal odaya alıyoruz. Şu anda durumu gayet iyi. Yılmaz Vural'ın eşine ve ailesine de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.