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Yılmaz Vural'ın doktorundan açıklama: Durumu gayet iyi

'ın doktoru Prof. Dr. 'nun, teknik adamın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çağlar Çuhadaroğlu, “Durumu gayet iyi. Kendisini normal odaya almış olacağız” dedi.

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Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Yılmaz Vural'ın doktorundan açıklama: Durumu gayet iyi

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. , Teknik Direktör 'ın sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Covid-19 tedavi sürecinin başarılı ilerlediğini ve Yılmaz Hoca'nın yoğun bakımdan çıkarak normal odaya alınacağını açıklayan Çuhadaroğlu, "Yılmaz hocamız bir süredir hastanemiz ve koronavirüs sebebiyle takibimizdeydi. Yattıktan 1-2 sonra solunum sıkıntısı çektiği için yoğun bakıma alıp entübe etmiştik.

Bu süreç olumlu olarak gelişti ve kendisini 2 gün önce solunum cihazlarından ayırdık. 2 günlük takiplerimizde her şey yolunda gitti. Şu sıralarda da hocamızı normal odaya alıyoruz. Şu anda durumu gayet iyi. Yılmaz Vural'ın eşine ve ailesine de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"İLK BAŞTA GRİP ZANNETTİK"

Yılmaz Vural'ın eşi Seda Vural ise şunları söyledi:

"İlk başta Yılmaz'ı grip zannettik. Hastaneye gittik, testi negatif çıktı. Başka bir hastanede bir daha negatif çıktı. Buraya geldik pozitif çıktı. Hemen tedaviye başladılar. Ateşi düştü, sonra nefes sıkıntısı başladı. Şu an sağlığı çok yerinde..."

dünyasının renkli simalarından Yılmaz Vural, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 27 Kasım tarihinde oksijen ihtiyacının artması üzerine alınmış, entübe edilmişti.

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