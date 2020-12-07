Beşiktaş'ın radarındaki kaleci ortaya çıktı

Montero'nun da ayrılığa sıcak baktığı ve Beşiktaş ile beraber Avrupa'dan kendisine gelecek resmi transfer tekliflerine kapısının açık olduğu ifade edildi.

Şu anda Kolombiya'nın Deportes Tolima takımında forma giyen Montero, bu sezon toplamda 17 maça çıktı, 8 golü kalesinde gördü ve 10 gole de kalesini kapattı.