07 Aralık 2020, Pazartesi
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Liverpool'dan Wolverhampton'a 4 gol!

Son dakika haberleri... , 'deki 11. hafta maçında 'ı 4-0 mağlup etti. Liverpool'un gollerini Salah, Wijnaldum, Matip ve Semedo (KK) kaydetti.

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Giriş Tarihi: 07.12.2020
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Liverpool'dan Wolverhampton'a 4 gol!
Son şampiyon Liverpool, ağırladığı Wolverhampton'ı Salah'ın 24, Wijnaldum'un 58, Matip'in 67 ve Semedo'nun (kendi kalesine) 78. dakikadaki golleriyle yendi.

Puanını 24'e çıkaran Liverpool, averaj farkıyla Tottenham'ın arkasında 2. sırada yer aldı. Wolverhampton ise 17 puanda kaldı.

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