Serie A'da Milan Samdoria'yı deplasmanda yendi

Kırmızı-siyahlı ekip ayrıca, ligde şu ana kadar oynadığı 5 deplasman maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Sampdoria ise ligde bu sezon 5. yenilgisini alırken, 11 puanla 12. basamakta yer aldı.

Bu arada, Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic, sakatlığı sebebiyle bu maçın da kadrosunda yer almadı.

Ligde bugün oynanan diğer karşılaşmalardan alınan sonuçlar ise şöyle:

Hellas Verona-Cagliari: 1-1, Parma-Benevento: 0-0, Roma-Sassuolo: 0-0, Crotone-Napoli: 0-4,

Bugün oynanması gereken Udinese-Atalanta mücadelesi ise yoğun yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ligde 10. hafta, Fiorentina-Genoa maçıyla son bulacak.