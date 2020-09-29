Liverpool Arsenal'i 3 golle devirdi
Arsenal'ın yıldızı Mesut Özil'in 18 kişilik kadroda yer almadığı mücadelede kazanan Liverpool oldu. Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Arsenal engelini 3 golle geçti. 3-1
İngiltere Premier Lig'deki 3. hafta karşılaşmasında Liverpool, Arsenal'i 3-1 mağlup etti.
Londra ekibi Arsenal, Enfield Road Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 25. dakikasında Alexandre Lacazette'den bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Maçın 28. dakikasında Sadio Mane'nin attığı golle eşitliği sağlayan Liverpool, 34. dakikada Andrew Robertson'un golüyle maçın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyundaki üstünlüğünü devam ettiren Liverpool, Diogo Jota'nın 88. dakikada attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
MESUT ÖZİL İLK 18'DE YER ALMADI
Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.
Liverpool bu sezon oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılırken, Arsenal ilk mağlubiyetini aldı.