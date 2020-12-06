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Denizlispor-Fenerbahçe maçında yöneticiler arasında tartışma çıktı

'in 11. hafta karşılaşmasında evinde 'yi konuk etti. Maç sürerken protokol tribününde iki kulübün yöneticileri arasında arbede yaşandı.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 06.12.2020 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020
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Denizlispor-Fenerbahçe maçında yöneticiler arasında tartışma çıktı

, 'yi konuk ettiği maçında protokol tribününde iki kulübün yöneticileri arasında tartışma çıktı. Kulüp Başkanı Ali Çetin ve polis ekiplerinin ayırmasıyla tartışma sona erdi.

Yukatel Denizlispor 'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçın 25. dakikasında iki kulüp yöneticileri arasında tartışma çıktı.

Denizlispor'lu yönetici Kaan Şanlıkan'ın hakemin kararlarına itirazı sırasında yükselen ses tonu nedeniyle Fenerbahçeli yöneticiler ile arasında tartışma çıktı. İki kulübün diğer yöneticilerinin dahil olmasıyla tartışma büyüdü.

Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin ve polis ekiplerinin müdahalesi ile tartışma sona erdi.

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