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UEFA Avrupa Ligi'ne Türk damgası! İşte gecenin sonuçları

Son dakika haberi... Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu 'nde beşinci hafta, 6 grupta oynanan 12 maçla tamamlandı. Milli futbolcularımız iki, ise bir gol kaydetti.

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Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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UEFA Avrupa Ligi'ne Türk damgası! İşte gecenin sonuçları

A Grubu'nda Young Boys'u 3-1 mağlup eden İtalyan ekibi Roma ile B Grubu'nda Rapid Wien'i 4-1 yenen İngiltere temsilcisi Arsenal grup liderliğini garantiledi.

C Grubu'nda oynanan maçlarda Çekya'nın Slavia Prag takımı, Hapoel Beer-Sheva'yı 3-0, Alman kulübü Bayer Leverkusen de Nice'i 3-2 yendi.

D Grubu mücadelelerinde İskoç ekibi Rangers, Standard Liege'i 3-2 ile geçerken, Portekiz'in Benfica takımı Lech Poznan'ı 4-0 mağlup etti.

F Grubu'ndaki AZ Alkmaar-Napoli maçı 1-1, Real Sociedad-Rijeka karşılaşması 2-2 berabere tamamlandı.

Bu gece oynanan maçların ardından Slavia Prag, Bayer Leverkusen, Rangers, Benfica, Granada ve PSV gruptan çıkmayı garantiledi.

Milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu 1, Burak Yılmaz ise 2 gol kaydetti.

TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu

Cluj (Romanya) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0

Roma (İtalya) - Young Boys (İsviçre): 3-1

- B Grubu

Molde (Norveç) - Dundalk (İrlanda): 3-1

Arsenal (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya): 4-1

- C Grubu

Nice (Fransa) - Bayer Leverkusen (Almanya): 2-3

Slavia Prag (Çekya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 3-0

- D Grubu

Rangers (İskoçya) - Standard Liege (Belçika): 3-2

Benfica (Portekiz) - Lech Poznan (Polonya): 4-0

- E Grubu

Granada (İspanya) - PSV (Hollanda): 0-1

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - PAOK (Yunanistan): 2-1

- F Grubu

AZ Alkmaar (Hollanda) - Napoli (İtalya): 1-1

Real Sociedad (İspanya) - Rijeka (Hırvatistan): 2-2

UEFA Avrupa Ligi karşılaşması | Sivasspor: 0 - Villarreal: 1 MAÇ SONUCU UEFA AVRUPA LİGİ KARŞILAŞMASI | SİVASSPOR: 0 - VİLLARREAL: 1 MAÇ SONUCU
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