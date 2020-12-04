Ülkede 5 Kasım'da başlayan ve dün sona eren ulusal karantinanın ardından orta riskli bölgelerde açık hava spor müsabakalarına en fazla 4 bin seyircinin alınacağı, yüksek riskli bölgelerde ise müsabakaların seyircisiz oynanması uygulamasının devam edeceği bildirilmişti.

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