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Galatasaray ve Beşiktaş arasında flaş takas iddiası!

ve arasında flaş takas iddiası! 'in devre arasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında gerçekleşeceği iddia edilen -Dorukhan Toköz takası için önemli bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

SPOR Sabah
Giriş Tarihi: 03.12.2020
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Galatasaray ve Beşiktaş arasında flaş takas iddiası!

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden Galatasaray 'da transfer çalışmaları da hız kesmiyor. 23. şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda orta saha takviyesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz, Aslan'ın transfer gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Milli futbolcuyu ezeli rakibine kaptırmak isteyen Galatasaray'ın transferi devre arasında biteceği iddia edilmişti. Transferi takasla bitirmek isteyen Cimbom'un Ömer Bayram'ı Beşiktaş'a göndereceği öne sürülmüştü.

ÖMER BAYRAM'DAN AÇIKLAMA
Pek çok eksiğe rağmen Fatih Terim'in Kayserispor ve Rizespor maçlarında şans tanımadığı Bayram, sessizliğini bozdu. Ömer'in, "Şu an Galatasaray'ın oyuncusuyum ve kimse bana bir şey söylemedi" dediği ifade edildi.

Galatasaray formasıyla bu sezon 12 karşılaşmada 438 dakika süre alan Ömer Bayram, yalnızca 1 asist kaydetti.

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