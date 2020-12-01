Galatasaray tüm olumsuzluklara rağmen ikinci sırada! ''Ölüsü bile zirvede'' dedirtti
Son 5 maçtan 13 puan çıkaran ve Rizespor deplasmanında çok iyi bir futbolla kazanan Galatasaray ligde ikinci sıraya yerleşti. Sarı-Kırmızılılar’ın sezon başından bu şana yaşadığı büyük sorunlara rağmen sıralamada Fenerbahçe’yi geçmesine, “Ölüsü bile zirveye çıkıyor” yorumu yapıldı.
Son 5 maçtan 13 puan çıkaran ve Rizespor deplasmanında çok iyi bir futbolla kazanan Galatasaray ligde ikinci sıraya yerleşti. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başından bu şana yaşadığı büyük sorunlara rağmen sıralamada Fenerbahçe'yi geçmesine, "Ölüsü bile zirveye çıkıyor" yorumu yapıldı.
ŞAPKADAKİ TAVŞAN TAYLAN!
Sezon başında istediği transferleri yapamayan Cimbom özellikle orta alanla büyük problemlerle baş başa kaldı. Fatih Terim şapkadan tavşanı çıkararak Taylan'ı takımın yıldızı yaptı.
7 İSİM YOKTU AMA 4 GOL ATTI
Takım tam düzlüğe çıkmışken bu kez sakatlık ve Kovid krizleri ortaya çıktı. Ancak Sarı- Kırmızılılar ideal ilk 11'inden tam 7 isim olmadan Rizespor deplasmanına çıkıp 4 golle kazandı.
KRİZLERİ YİNE FIRSAT YAPTI
Son haftalarda oynanan etkili futbol taraftarları yeniden şampiyonluğa inandırdı. Terim bir kez daha krizleri fırsata çevirerek takımını şampiyonluk yarışının içinde tutmayı başardı.
TERİM İNANDI EMRE FUTBOLA GERİ DÖNDÜ
Son haftaların en flaş isimlerinde birisi de Emre Taşdemir oldu. Üst üste sakatlıklar sonrası futboldan kopma noktasına gelen genç yıldız, Milli Takım formasını giydiği günlerden esintiler sunuyor.