Galatasaray tüm olumsuzluklara rağmen ikinci sırada! ''Ölüsü bile zirvede'' dedirtti

Son 5 maçtan 13 puan çıkaran ve Rizespor deplasmanında çok iyi bir futbolla kazanan Galatasaray ligde ikinci sıraya yerleşti. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başından bu şana yaşadığı büyük sorunlara rağmen sıralamada Fenerbahçe'yi geçmesine, "Ölüsü bile zirveye çıkıyor" yorumu yapıldı.

ŞAPKADAKİ TAVŞAN TAYLAN!

Sezon başında istediği transferleri yapamayan Cimbom özellikle orta alanla büyük problemlerle baş başa kaldı. Fatih Terim şapkadan tavşanı çıkararak Taylan'ı takımın yıldızı yaptı.