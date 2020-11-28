28 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Diagne hat trick yaptı Galatasaray Rizespor'u 4-0 yendi

Diagne hat trick yaptı Galatasaray Rizespor'u 4-0 yendi

Son dakika haberleri... Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Zirve yarışı veren Galatasaray, Diagne'nin hat trick yaptığı maçta Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

SPOR
Giriş Tarihi: 28.11.2020 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020
ABONE OL
Diagne hat trick yaptı Galatasaray Rizespor'u 4-0 yendi

Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Son olarak Kayserispor ile 1-1 berabere kalan ve 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray ile 6 maçtır yenilmeyen Rizespor'a konuk oldu.

DIAGNE'NİN GECESİ

Galatasaray, Diagne'nin hat trick yaptığı maçta ev sahibi Çaykur Rizespor'u 4-0 yenmeyi başardı.

Karşılaşmada gol perdesi 45+2. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı vuruşuyla açılırken, Mbaye Diagne 52 ve 79. dakikalarda tekrar sahneye çıkarak 3. gol kaydetti, mücadelenin 86. dakikasında ise Taylan Antalyalı maçın skorunu belirledi.

Öte yandan Fernando Boldrin 77. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorla Galatasaray puanını 20'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor 10. hafta sonunda 12 puanda kalmış oldu.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Melnjak, Emir, Meriah, Moroziuk, Donsah, Fabricio, Abdullah, Samudio, Boldrin, Skoda

GALATASARAY: Fatih, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Emre Akbaba, Oğulcan, Diagne

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Erman Toroğlu Galatasarayın Rizespor karşısında kazandığı penaltı kararını A Spor canlı yayınında yorumladı ERMAN TOROĞLU GALATASARAY'IN RİZESPOR KARŞISINDA KAZANDIĞI PENALTI KARARINI A SPOR CANLI YAYININDA YORUMLADI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA