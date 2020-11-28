Diagne hat trick yaptı Galatasaray Rizespor'u 4-0 yendi

Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Son olarak Kayserispor ile 1-1 berabere kalan ve 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray ile 6 maçtır yenilmeyen Rizespor'a konuk oldu.

DIAGNE'NİN GECESİ

Galatasaray, Diagne'nin hat trick yaptığı maçta ev sahibi Çaykur Rizespor'u 4-0 yenmeyi başardı.

Karşılaşmada gol perdesi 45+2. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı vuruşuyla açılırken, Mbaye Diagne 52 ve 79. dakikalarda tekrar sahneye çıkarak 3. gol kaydetti, mücadelenin 86. dakikasında ise Taylan Antalyalı maçın skorunu belirledi.

Öte yandan Fernando Boldrin 77. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorla Galatasaray puanını 20'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor 10. hafta sonunda 12 puanda kalmış oldu.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Melnjak, Emir, Meriah, Moroziuk, Donsah, Fabricio, Abdullah, Samudio, Boldrin, Skoda

GALATASARAY: Fatih, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Emre Akbaba, Oğulcan, Diagne

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