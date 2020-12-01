Trabzonspor'a 15 milyon TL ödenecek

Trabzonspor'a 15 milyon TL'lik sıcak para müjdesi geldi. Bilindiği gibi TFF ile yayıncı kuruluş arasında bir süredir ödemeler konusunda anlaşmalık yaşanıyordu ancak yayıncı kuruluş ile sorunların çözülmesinin ardından gelecek hafta kulüplere para yatırılacağı belirtildi.

beIN Sports'un federasyona, kulüplere verilmek üzere 200 milyon TL yatırdığı öğrenildi. Pay dağılımına göre Karadeniz ekibi 15 milyon TL alacak.

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