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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Diagne sözleri: "Gol atmaması bizim için sürpriz olur"

Son dakika haberi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4-0 kazandıkları maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Mbaye Diagne'nin performansını değerlendiren Terim, "Diagne zaten golcü bir oyuncu. Atmaması bizim için sürpriz olur. İlk yarı kaleciye çarpan toplar oldu ama iyi bir geri dönüş oldu. Memnunum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 28.11.2020 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Diagne sözleri: Gol atmaması bizim için sürpriz olur

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Diagne sözleri: Gol atmaması bizim için sürpriz olur

İşte Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları;

Geçen hafta 45 vardı, bu hafta 93 var. Genciyle, sonradan gireniyle, oynayanıyla... Oyuncularım tebriği hak ediyor. Maçtan önce de söylemiştim. Geçen haftaki mükemmel oyun için aldıkları övgü azdı. Umarım yiğidin hakkını yiğide verirler.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Diagne sözleri: Gol atmaması bizim için sürpriz olur

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"
Başından sonuna kadar oyuna hakim, istediğini yapan, 4 gol atıp, onun iki misli kaçıran, rakibe pozisyon vermeyen bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Dünyadaki elit takımların oyun modelini ortaya koyduğumuzu düşünüyorum bugün.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Diagne sözleri: Gol atmaması bizim için sürpriz olur

"DIAGNE'NİN ATMAMASI SÜRPRİZ OLUR"
Diagne zaten golcü bir oyuncu. Atmaması bizim için sürpriz olur. İlk yarı kaleciye çarpan toplar oldu ama iyi bir geri dönüş oldu. Memnunum.

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