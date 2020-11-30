30 Kasım 2020, Pazartesi
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Trabzonspor'da Avcı'dan oyuncularına net mesaj: Trabzon hep yukarıda olacak

'da üst üste alınan iki galibiyet sonrası keyifler yerine gelirken, teknik heyetin futbolculara olan inancı artmaya başladı. A.Gücü galibiyetinin ardından Avcı'nın futbolculara soyunma odasında yaptığı konuşma kulüp tarafından yayınlandı. Tecrübeli hoca, "Daha üstüne koymamız gereken daha fazla ses getirmemiz gereken çok şey var. Çünkü burası ve Trabzonspor hep yukarıda olacak olmaya devam edecek" dedi.

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Trabzonspor'da Avcı'dan oyuncularına net mesaj: Trabzon hep yukarıda olacak

Trabzon'da üst üste alınan iki galibiyet sonrası keyifler yerine gelirken, teknik heyetin futbolculara olan inancı artmaya başladı. A.Gücü galibiyetinin ardından Avcı'nın futbolculara soyunma odasında yaptığı konuşma kulüp tarafından yayınlandı. Tecrübeli hoca, "Daha üstüne koymamız gereken daha fazla ses getirmemiz gereken çok şey var. Çünkü burası Trabzonspor ve Trabzonspor hep yukarıda olacak olmaya devam edecek" dedi.

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