Fatih Terim kazanan ilk 11'i değiştirmiyor! Yıldızlar kulübede bekleyecek

EN ÇOK SÜRE ALAN OYUNCU TAYLAN OLDU

Sezon başında formayı alan 25 yaşındaki Taylan Antalyalı, bir daha kaptırmadı. Sarı- Kırmızılılar'ın bu sezon oynadığı 13 resmi karşılaşmanın hepsine 11'de başlayan Antalyalı, takımda en çok süre alan futbolcu konumunda bulunuyor. 2. sırada ise Marcao var.