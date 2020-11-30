Medipol Başakşehir-Leipzig maçının hakemi belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, Çarşamba akşamı İstanbul'da Alman ekibi Leipzig'i ağırlayacak. Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'indeki Leipzig maçını İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek.
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UEFA, Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 2 Aralık Çarşamba günü oynayacağı Leipzig maçının hakemlerini açıkladı.
İŞTE MAÇIN HAKEMLERİ
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçını İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek.
Mücadelede düdük çalacak Grande'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Juan Carlos Yuste ile Roberto Alonso Fernandez yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.
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