30 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Medipol Başakşehir-Leipzig maçının hakemi belli oldu

Medipol Başakşehir-Leipzig maçının hakemi belli oldu

'ndeki temsilcimiz Başakşehir, Çarşamba akşamı İstanbul'da Alman ekibi Leipzig'i ağırlayacak. Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'indeki Leipzig maçını İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek.

SPOR
Giriş Tarihi: 30.11.2020
ABONE OL
Medipol Başakşehir-Leipzig maçının hakemi belli oldu

UEFA, Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 2 Aralık Çarşamba günü oynayacağı Leipzig maçının hakemlerini açıkladı.

İŞTE MAÇIN HAKEMLERİ

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçını İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek.

Mücadelede düdük çalacak Grande'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Juan Carlos Yuste ile Roberto Alonso Fernandez yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Manchester United: 4 - Başakşehir: 1 MAÇ SONUCU MANCHESTER UNİTED: 4 - BAŞAKŞEHİR: 1 MAÇ SONUCU
Başakşehir 3-0 öne geçtiği Denizlispor maçında 1 puana razı oldu BAŞAKŞEHİR 3-0 ÖNE GEÇTİĞİ DENİZLİSPOR MAÇINDA 1 PUANA RAZI OLDU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA