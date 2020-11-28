Başakşehir 3-0 öne geçtiği Denizlispor maçında 1 puana razı oldu

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Denizlispor kozlarını paylaştı. Fatih Terim Stadyumu'ndaki Arda Kardeşler'in yönettiği maç 3-0 sona erdi.

İLK YARIDA FREDRIK RÜZGARI

Başakşehir, mücadeleye hızlı başladı ve golleri erken buldu. İstanbul ekibi evinde ağırladığı Denizlispor karşısında ilk golünü 11. dakikada Fredrik Gulbrandsen ile buldu. 21. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Fredrik Gulbrandsen, skoru 2-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve ilk yarı Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

2. YARIDA DA GOL DÜELLOSU VARDI

Başakşehir 59. dakikada Demba Ba ile 3-0 öne geçerken, Denizlispor pes etmedi. Ataklarını sıklaştıran ve oyuna ortak olmayaca çalışan Denizlispor, 62. dakikada Özer Özdemir ile farkı 2'ye indirdi. Son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmayan Denizlispor, 90+2'de Rodellega ile skoru 3-2 yaptı.

90+7'de penaltı kazanan Denizlispor, muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Denizlispor gole çevirdiği penaltı ile 3-0'dan geri gelerek 3-3 ile puan kazandı.

BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Ponck, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, Chadli, Deniz Türüç, Edin Visca, Demba Ba.

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Oğuz, Özer, Bakalorz, Murawski, Aissati, Sacko, Sagal, Rodallega