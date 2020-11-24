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Manchester United - Başakşehir CANLI ANLATIM

H Grubu 4.maçında temsilcimiz , 'da 'a konuk oluyor. İstanbul'da Manchester United'ı 2-1 mağlup eden Başakşehir, bu karşılaşmayı da kazanarak puanını 6'ya çıkarmak istiyor. Manchester United - Başakşehir maçı canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

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Giriş Tarihi: 24.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
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Manchester United - Başakşehir CANLI ANLATIM

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında bugün grup lideri İngiliz devi Manchester United'a konuk olacak. United'ın 'Düşler Tiyatrosu' olarak anılan ünlü stadı Old Trafford'daki karşılaşma 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 1'den yayımlanacak. Turuncu- lacivertliler, İstanbul'da 2-1 yenerek tarih yazdığı güçlü rakibi karşısında Old Trafford'dan da puan çıkartarak gruptaki şansını sürdürmek istiyor. Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mehmet Topal, Aleksic, Caiçara ve Crivelli yok.

İLK 11'LER

MANCHESTER UNITED: De Gea, Lindelöf, Maguire, Wan - Bissaka, Alex Telles, Van de Beek, Fred, Bruno Fernandes, Martial, Rashford, Cavani

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Chadli, Deniz Türüç, Edin Visca, Demba Ba

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ZAFER İÇİN BİRÇOK NEDEN VAR
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye'yi deplasmandaki maçta da en iyi şekilde temsil etmek istediklerinin altını çizdi. Buruk, "Son kazandığımız maç, bizim de grupta iddialı olduğumuzu gösteren bir maç oldu. Kazanmamız için birçok neden var. Ülke puanı ve kulübümüz için kazanmamız gerekiyor, Türk futbolu, prestiji için kazanmamız gerekiyor, kendi başarılarımız için de kazanmamız gereken maçlardan birisi" diye iddialı konuştu.

UNITED'DA 3 EKSİK VAR
Premier Lig'de Chelsea beraberliği ve Arsenal yenilgisi sonrasında Everton ile WBA maçlarını kazanan Manchester United'da moraller çok yüksek. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Lingard, Bailly ve Shaw, temsilcimiz karşısında forma giyemeyecek.

İSTANBUL'DAKİ YENİLGİ BÜYÜK DARBE OLDU
Mancesher United Teknik Direktörü Solskjaer, İstanbul'daki yenilgiyi unutamıyor. Norveçli hoca, "İstanbul'daki yenilgi büyük bir darbe oldu. Bu maçı iyi bir performansla kazanmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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