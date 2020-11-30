Sivasspor evinde mağlup: Göztepe deplasmanda güldü

Süper Lig'deki 10. haftanın kapanış gecesinde Sivasspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi Göztepe 80.dakikada Halil Akbunar ile bulduğu gol ile 3 puana ulaştı.

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