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Sivasspor evinde mağlup: Göztepe deplasmanda güldü

Süper Lig'deki 10. haftanın kapanış gecesinde Sivasspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi Göztepe 80.dakikada Halil Akbunar ile bulduğu gol ile 3 puana ulaştı.

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Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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Sivasspor evinde mağlup: Göztepe deplasmanda güldü

Süper Lig'deki 10. haftanın kapanış gecesinde Sivasspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi Göztepe 80.dakikada Halil Akbunar ile bulduğu gol ile 3 puana ulaştı.

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