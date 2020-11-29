Abdurrahim Albayrak Diagne’nin bedelini açıkladı: 15 milyon euro veren alır

Son haftaların iyi takımı Çaykur Rizespor'a karşı galip geldiklerinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Her futbolcumuz yere yattığında aman diyerek kalbim yerinden fırlarken Allah'a şükürler olsun ne bizde ne de Rizespor'da sakatlıklar olmadı. Bu sevindirici. Çok güzel oynadık, geçen hafta Kayserispor maçında da çok güzel oynamıştık. Hiç şans bizden yana değildi ama bugün daha da güzel oynadık, daha muhteşem oynadık. Son haftaların çok başarılı takımı Rizespor gibi bir takımın karşısından net 4-0 gibi bir galibiyetle ayrıldık. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum, teknik heyeti, başta Fatih Hocamı kutluyorum. Bu 3 puana ihtiyacımız vardı, Rizespor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.



