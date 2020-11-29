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Abdurrahim Albayrak Diagne’nin bedelini açıkladı: 15 milyon euro veren alır

’in 10. Haftasında ’a karşı deplasmanda kazandıkları 4-0’lık maçın ardından açıklama yapan İkinci Başkanı , “15 milyon veren alır ’yi” dedi.

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Giriş Tarihi: 29.11.2020 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020
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Abdurrahim Albayrak Diagne’nin bedelini açıkladı: 15 milyon euro veren alır

Son haftaların iyi takımı 'a karşı galip geldiklerinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren İkinci Başkanı , "Her futbolcumuz yere yattığında aman diyerek kalbim yerinden fırlarken Allah'a şükürler olsun ne bizde ne de Rizespor'da sakatlıklar olmadı. Bu sevindirici. Çok güzel oynadık, geçen hafta maçında da çok güzel oynamıştık. Hiç şans bizden yana değildi ama bugün daha da güzel oynadık, daha muhteşem oynadık. Son haftaların çok başarılı takımı Rizespor gibi bir takımın karşısından net 4-0 gibi bir galibiyetle ayrıldık. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum, teknik heyeti, başta Fatih Hocamı kutluyorum. Bu 3 puana ihtiyacımız vardı, Rizespor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

"15 MİLYON EURO..."

Karşılaşma da 3 gol atarak hat-trick yapan 'nin değerinin 15 milyon euroya yükseldiğini ifade eden Albayrak, "Diagne bugün 15 milyon arttı. 15 milyon veren alır Diagne'yi. İsteyenler de vardı, şimdi fiyat arttırdık. 3 tane gol atan bir santrfor. Diagne'nin böyle goller atmasına ihtiyacımız vardı. Galatasaray için ihtiyacımız vardı. Çok iyi bir yatırım yapmıştık onun için ihtiyacımız vardı. Şükürler olsun Allah'a bugün 3 tane gol attı. Yine kaçırdı ama onu da söylemeden geçmeyeyim" şeklinde konuştu.

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