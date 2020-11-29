Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için zafer planları hazır!

maçların aksine orta sayısı azaltılacak, orta alanda daha çok pas yapılacak. Hücumların olgunlaşması için 3. bölgede sabırlı davranılacak.haftalarda çok formda olan Atiba'nın savunma arkası koşularına özel önlem alınacak. Fiziki avantajı olan Larin'in ters kademesine dikkat edilecek.maçındaki gibi skorda geriye düşülmesi durumunda panik yapılmayacak. 90 dakika boyunca taktik disiplinden asla taviz verilmeyecek.