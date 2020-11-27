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Diego Armando Maradona Türkiye'de hangi takımı destekliyordu?
25 Kasım günü kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yuman Diego Armando Maradona son yolculuğuna uğurlandı.Kalp krizi geçirerek 60 yaşında hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'ya dair çok sayıda paylaşım yapıldı. Maradona'nın 2006 Dünya Kupası'nda Almanya'da verdiği röportajda Türkiye'de desteklediği takım ortaya çıktı. İşte Maradona'nın Türkiye'de gönül verdiği ve çalıştırmak istediği o takım!
Giriş Tarihi: 27.11.2020 18:00Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 18:17
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Diego Armondo Maradona Türkiye'de hangi takımı destekliyordu?
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Diego Armondo Maradona Türkiye'de hangi takımı destekliyordu?
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Diego Armondo Maradona Türkiye'de hangi takımı destekliyordu?
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Diego Armondo Maradona Türkiye'de hangi takımı destekliyordu?
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Diego Armondo Maradona Türkiye'de hangi takımı destekliyordu?