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Haberler Galeri Diego Armando Maradona Türkiye'de hangi takımı destekliyordu?

Diego Armando Maradona Türkiye'de hangi takımı destekliyordu?

25 Kasım günü kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yuman Diego Armando Maradona son yolculuğuna uğurlandı.Kalp krizi geçirerek 60 yaşında hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'ya dair çok sayıda paylaşım yapıldı. Maradona'nın 2006 Dünya Kupası'nda Almanya'da verdiği röportajda Türkiye'de desteklediği takım ortaya çıktı. İşte Maradona'nın Türkiye'de gönül verdiği ve çalıştırmak istediği o takım!

Giriş Tarihi: 27.11.2020 18:00 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 18:17
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Diego Armondo Maradona Türkiye'de hangi takımı destekliyordu?
Diego Armondo Maradona Türkiye'de hangi takımı destekliyordu?

Futbol tarihinin en büyük futbolcuları arasında yer alan Arjantinli Diego Armando Maradona hayatını kaybetti.

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Diego Armondo Maradona Türkiye'de hangi takımı destekliyordu?
Diego Armondo Maradona Türkiye'de hangi takımı destekliyordu?

Dünyaca ünlü futbolcunun, dün sabah saatlerinde odasından çıkmaması üzerine psikoloğu ile psikiyatristinin odasına girdiği, uyuduğu düşünülen Maradona'nın hayati belirti göstermediğinin anlaşılmasının ardından hemşiresi ve psikoloğu tarafından yapılan kalp masajıyla da hayata döndürülemediği belirtilmişti.

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Diego Armondo Maradona Türkiye'de hangi takımı destekliyordu?
Diego Armondo Maradona Türkiye'de hangi takımı destekliyordu?

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dünyaca ünlü eski futbolcunun ölümünü doğruladı. Paylaşımda, AFA Başkanı Claudio Tapia'nın Maradona'nın ölümüyle derin üzüntü içinde olduğu belirtilerek, "Her zaman kalbimizde olacaksın." ifadesine yer verildi.

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Diego Armondo Maradona Türkiye'de hangi takımı destekliyordu?
Diego Armondo Maradona Türkiye'de hangi takımı destekliyordu?

Maradona'ya yapılan otopsinin ön raporunda, eski futbolcunun uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Otopsinin kesin sonucunun, Maradona'nın vücudunda herhangi bir maddenin olup olmadığını analiz edecek toksikolojik ve histopatolojik testlerin ardından kesinleşeceği açıklandı.

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Diego Armondo Maradona Türkiye'de hangi takımı destekliyordu?
Diego Armondo Maradona Türkiye'de hangi takımı destekliyordu?

Ayrıca Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle UEFA organizasyonlarında bu hafta oynanacak maçlarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağını açıklamıştı.