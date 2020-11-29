Kartal Kadıköy'de uçtu: Beşiktaş Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti
Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi Aboubakar (2), Necip Uysal ve N'Sakala'nın golleriyle 4-3 mağlup ederek 15 yıl aradan sonra Kadıköy'de galip geldi. Sarı-lacivertlilerin Cisse ve Ozan Tufan (2) ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, rakibini 4 ve 20. dakikalarda Vincent Aboubakar, 53. dakikada Necip Uysal ve 88. dakikada Fabrice N'Sakala'nın attığı gollerle 4-3 mağlup ederek Kadıköy'deki 15 yıllık galibiyet hasretini sonlandırdı. Sarı-lacivertlilerin 34. dakikada Papiss Cisse ve 68 ve 90+7. dakikalarda Ozan Tufan ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
GALATASARAY FENERBAHÇE'NİN ÖNÜNE GEÇTİ
Beşiktaş bu sonuçla puanını 16'ya çıkararak 4. sıraya yükseldi. Bu sezonki 2. yenilgisini alan Fenerbahçe ise 17 puanla 3. sıraya geriledi.
SERİ SONA ERDİ!
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ederek 15 yıl aradan sonra Kadıköy'de galip geldi. Siyah-beyazlılar, sarı-lacivertli takımı Kadıköy'de en son 2004/2005 aynı skorla yenmişti
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