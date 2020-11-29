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Kartal Kadıköy'de uçtu: Beşiktaş Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti

'in 10. haftasındaki dev derbide deplasmanda 'yi Aboubakar (2), Necip Uysal ve N'Sakala'nın golleriyle 4-3 mağlup ederek 15 yıl aradan sonra 'de galip geldi. Sarı-lacivertlilerin Cisse ve Ozan Tufan (2) ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

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Giriş Tarihi: 29.11.2020 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020
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Kartal Kadıköy'de uçtu: Beşiktaş Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti

'in 10. haftasında ile , Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, rakibini 4 ve 20. dakikalarda Vincent Aboubakar, 53. dakikada Necip Uysal ve 88. dakikada Fabrice N'Sakala'nın attığı gollerle 4-3 mağlup ederek 'deki 15 yıllık galibiyet hasretini sonlandırdı. Sarı-lacivertlilerin 34. dakikada Papiss Cisse ve 68 ve 90+7. dakikalarda Ozan Tufan ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

GALATASARAY FENERBAHÇE'NİN ÖNÜNE GEÇTİ

Beşiktaş bu sonuçla puanını 16'ya çıkararak 4. sıraya yükseldi. Bu sezonki 2. yenilgisini alan Fenerbahçe ise 17 puanla 3. sıraya geriledi.

SERİ SONA ERDİ!

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ederek 15 yıl aradan sonra Kadıköy'de galip geldi. Siyah-beyazlılar, sarı-lacivertli takımı Kadıköy'de en son 2004/2005 aynı skorla yenmişti

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sosyal medyada başladı BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ SOSYAL MEDYADA BAŞLADI

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