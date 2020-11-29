Kartal Kadıköy'de uçtu: Beşiktaş Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, rakibini 4 ve 20. dakikalarda Vincent Aboubakar, 53. dakikada Necip Uysal ve 88. dakikada Fabrice N'Sakala'nın attığı gollerle 4-3 mağlup ederek Kadıköy'deki 15 yıllık galibiyet hasretini sonlandırdı. Sarı-lacivertlilerin 34. dakikada Papiss Cisse ve 68 ve 90+7. dakikalarda Ozan Tufan ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.