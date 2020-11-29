Lazio-Udinese maç sonucu: 1-3

İtalya Serie A'nın 9. hafta karşılaşmasında Udinese deplasmanda Lazio ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu ve dakikalar 18'i gösterdiğinde tanıdık bir isim sahneye çıktı. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ve Udinese'nin yolunu tutan Tolgay Arslan ligde 8. maçında golle tanıştı. Böylece gol perdesini de açan isim oldu.

Udinese baskılı oynuna devam etti ve ilk yarının skorunu belirleyen 45+3. dakikada Pusetto oldu. Devre arasında soyunma odasına Udinese 2-0'lık üstünlükle gitti.

2. yarıda da oyuna hakim olan konuk ekip 71. dakikada Forestieri'nin golü ile skoru 3-0'a getirdi ve takımını rahatlattı.

Lazio'da yıldız oyuncu Immobile 74'te kazanılan penaltıyı gole çevirerek maçın skorunu tayin etti ve Udinese sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.