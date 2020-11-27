Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sosyal medyada başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

oynanacak. Karşılaşmaya sayılı günler kala Beşiktaş, penaltılarla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ GÖNDERME

Beşiktaş'ın resmi Twitter adresinden geçmişteki Fenerbahçe maçlarına damga vuran anlarının görüldüğü bir video yükleme ekranı paylaşıldı. Twitter'ın resmi adresinin de etiketlendiği paylaşımdaki, penaltı göndermesi dikkat çekti.

Beşiktaş'ın paylaşımında, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'DEN YANIT

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımı 'algı' olarak tanımladı.

'Sarı lacivertliler de Beşiktaş'ın bu paylaşımının ardından "Algı: Maç öncesi hakemleri baskı altına almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak." sözleriyle yanıt verdi.