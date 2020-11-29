29 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri BB Erzurumspor’da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

BB Erzurumspor’da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

takımlarından Büyükşehir Belediye ’da ile yollar ayrıldı.

SPOR
Giriş Tarihi: 29.11.2020
ABONE OL
BB Erzurumspor’da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

Süper Lig'in 10'uncu haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor ile kendi sahasında 2-2 berabere kalarak ligde üst üste 6'ncı maçından da galibiyet çıkaramayan BB Erzurumspor'da fatura teknik direktör Mehmet Özdilek'e kesildi.

BB Erzurumspor yönetimi bugün yapılan toplantının ardından Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

BB Erzurumspor, bu sezon ligde oynadığı 9 maçta yalnızca 2 galibiyet alabilirken, son 6 maçtır da galibiyet yüzü görememişti.

Deneyimli teknik adam ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yönetim yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA