29 Kasım 2020, Pazar
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Fenerbahçe-Beşiktaş (CANLI ANLATIM)

'in 10. haftasındaki dev maçta ile , Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. İlk yarıdaki son derbisine çıkacak olan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı mağlup ederek lider Alanyaspor'u takibini sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Başakşehir'i mağlup eden siyah-beyazlılar ise 'de rakibini yenerek galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi: 29.11.2020 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020
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Fenerbahçe-Beşiktaş CANLI ANLATIM

'in 10. haftasında dev derbi heyecanı yaşanıyor. Sezon öncesinde gerçekleştirdiği transferlerle lige flaş bir giriş yapan , bu akşam ezeli rakibi 'ı konuk ediyor.

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MAÇTA İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Tisserand, Novak, Gökhan, Pelkas, Ozan, Gustavo,Sosa,Perotti, Cisse

Beşiktaş: Utku, Rıdvan, Montero,Rosier, Necip, Atiba, Josef, Ghezzal, Mensah,Larin, Aboubakar

İKİ TAKIMDA SON DURUM

Fenerbahçe, ligde geride kalan 9 haftada sadece 1 kez mağlup oldu ve son mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yenmeyi başardı.Erol Bulut'un öğrencileri, haftanın en önemli mücadelesi öncesinde 20 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor. Ligde bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puan topladı.

İSTATİSTİKLERDE ÖNDE

Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kalırken, Trabzonspor'u 'de 3-1 mağlup etmişti. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Fenerbahçe, ligde geride kalan 9 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, haftaya 20 puan+averajla 2. sırada girdi. Beşiktaş ise 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 7. sırada (13 puan). Geçen sezon Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sosyal medyada başladı BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ SOSYAL MEDYADA BAŞLADI

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