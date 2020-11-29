Fenerbahçe-Beşiktaş (CANLI ANLATIM)
Süper Lig'in 10. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. İlk yarıdaki son derbisine çıkacak olan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı mağlup ederek lider Alanyaspor'u takibini sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Başakşehir'i mağlup eden siyah-beyazlılar ise Kadıköy'de rakibini yenerek galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.
Süper Lig'in 10. haftasında dev derbi heyecanı yaşanıyor. Sezon öncesinde gerçekleştirdiği transferlerle lige flaş bir giriş yapan Fenerbahçe, bu akşam ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor.
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MAÇTA İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Lemos, Tisserand, Novak, Gökhan, Pelkas, Ozan, Gustavo,Sosa,Perotti, Cisse
Beşiktaş: Utku, Rıdvan, Montero,Rosier, Necip, Atiba, Josef, Ghezzal, Mensah,Larin, Aboubakar
İKİ TAKIMDA SON DURUM
Fenerbahçe, ligde geride kalan 9 haftada sadece 1 kez mağlup oldu ve son mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yenmeyi başardı.Erol Bulut'un öğrencileri, haftanın en önemli mücadelesi öncesinde 20 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor. Ligde bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puan topladı.
İSTATİSTİKLERDE ÖNDE
Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kalırken, Trabzonspor'u Kadıköy'de 3-1 mağlup etmişti. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Fenerbahçe, ligde geride kalan 9 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, haftaya 20 puan+averajla 2. sırada girdi. Beşiktaş ise 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 7. sırada (13 puan). Geçen sezon Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı.