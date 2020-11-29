Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme! ''Algı değil olgu"

Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı takım, rakibini 4-3 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu maçtan önce Kadıköy'deki son galibiyetini 2004/2005 sezonunda yine aynı skorla alan siyah-beyazlılar, ezeli rakibini 15 yıl sonra deplasmanda yenmeyi başardı.

Beşiktaş, maçın bitiş düdüğünün ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye flaş bir göndermede bulundu. Siyah-beyazlılar, maç sonu skorboardun paylaşıldığı fotoğrafa "Algı değil olgu" notunu düştü.

İşte o paylaşım: