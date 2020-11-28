Borussia Dortmund-Köln (CANLI YAYIN)
Almanya Bundesliga heyecanı A Spor ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Almanya'nın köklü kulüpleri Borussia Dortmund ile Köln karşı karşıya geliyor. A Spor'un naklen yayınladığı Borussia Dortmund-Köln maçına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Köln kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
Borussia Dortmund: Bürki, Meunier, Akanji, Hummels, Passlack, Emre Can, Witsel, Brandt, Reus, Sancho, Haaland.
Köln: Hırn, Wolf, Bornauw, Czichos, Cestic, Skhiri, Rexhbecaj, Duda, Salih Özcan, Jakobs, Thielmann.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)