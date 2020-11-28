28 Kasım 2020, Cumartesi
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Borussia Dortmund-Köln (CANLI YAYIN)

Almanya Bundesliga heyecanı A Spor ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Almanya'nın köklü kulüpleri Borussia Dortmund ile Köln karşı karşıya geliyor. A Spor'un naklen yayınladığı maçına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

SPOR
Giriş Tarihi: 28.11.2020
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Borussia Dortmund-Köln CANLI YAYIN

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Köln kozlarını paylaşıyor.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Borussia Dortmund: Bürki, Meunier, Akanji, Hummels, Passlack, Emre Can, Witsel, Brandt, Reus, Sancho, Haaland.

Köln: Hırn, Wolf, Bornauw, Czichos, Cestic, Skhiri, Rexhbecaj, Duda, Salih Özcan, Jakobs, Thielmann.

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