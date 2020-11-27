27 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Yılmaz Vural hakkında flaş gelişme! Yılmaz Vural'ın son durumu nasıl?

Son dakika: Yılmaz Vural hakkında flaş gelişme! Yılmaz Vural'ın son durumu nasıl?

Son dakika haberleri... Koronavirüs testi pozitif olan Teknik Direktör hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, "Yoğun bakım ünitesinde ventilatör altında takibi devam ediyor. Hastanın durumu ciddiyetini korumaktadır." ifadelerine yer verdi.

SPOR
Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Yılmaz Vural hakkında flaş gelişme! Yılmaz Vural'ın son durumu nasıl?

Yılmaz Vural'ın son durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, "Yılmaz Vural'ın yoğun bakım ünitesinde ventilatör altında takibi devam ediyor. Hastanın durumu ciddiyetini korumaktadır." açıklamasında bulundu.

Kovid-19 tedavisi gören Yılmaz Vuralın sağlık durumu nasıl? A Spor muhabiri canlı yayında anlattı KOVİD-19 TEDAVİSİ GÖREN YILMAZ VURAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL? A SPOR MUHABİRİ CANLI YAYINDA ANLATTI

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA