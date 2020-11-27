Son dakika: Yılmaz Vural hakkında flaş gelişme! Yılmaz Vural'ın son durumu nasıl?
Son dakika haberleri... Koronavirüs testi pozitif olan Teknik Direktör Yılmaz Vural hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, "Yoğun bakım ünitesinde ventilatör altında takibi devam ediyor. Hastanın durumu ciddiyetini korumaktadır." ifadelerine yer verdi.
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Yılmaz Vural'ın son durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, "Yılmaz Vural'ın yoğun bakım ünitesinde ventilatör altında takibi devam ediyor. Hastanın durumu ciddiyetini korumaktadır." açıklamasında bulundu.
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