Fenerbahçe'de Perotti derbiye serumla çıkacak

Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performansla ilk günden taraftarın sevgilisi olan Arjantinli yıldız oyuncu Diego Perotti'nin derbiye yetişmesi için seferberlik ilan edildi. Bağırsak enfeksiyonu geçiren yıldız oyuncunun maça yetişmesi için serum takviyesi yapılacak. Teknik Direktör Erol Bulut'un yıldız golcünün maça yetiştirilmesi için sağlık ekibiyle sürekli iletişim halinde olduğu öğrenildi.

FENER'DE SAMATTA ŞOKU

Sivas Bld. ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Tanzanyalı golcü Samatta'nın sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edildi. Yıldız oyuncu Beşiktaş ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

DERBİ STARTI VERİLDİ

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Sarı-Lacivertli oyuncuların antrenmanda morallerinin bir hayli yüksek olduğu gözlendi.