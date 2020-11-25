Mesut Özil Fenerbahçe son dakika | Fenerbahçe'de hareketli günler! Transfer hız kazandı
Mesut Özil Fenerbahçe son dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de Mesut Özil sesleri yükseliyor. Sezon sonunda Arsenal'den kesin olarak ayrılacak olan Türk asıllı yıldız oyuncu için yönetim harekete geçti.
İNGİLİZLER DUYURDU
Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta tarafından takıma alınmayan ve sezon başından beri kulübünde forma giyemeyen Mesut Özil, ayrılığı kesin olarak kafasına koydu.
Kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi isteyen başarılı futbolcu, İngilizlerin haberine göre ABD futbol ligi olan MLS takımlarından gelen teklifleri bir bir reddetti. Sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde sıcaklığını koruyor. İngiliz basınından sarı-lacivertlileri oldukça yakından ilgilendirecek bir haber geldi.
İddialara göre Mesut Özil bu sezon Arsenal forması giymemesine rağmen sözleşmesinin bitmesini bekleyecek ve devre arasında takımdan ayrılmayacak.
Bu transfer konusunda şu an sessiz bir şekilde bekleyen Fenerbahçe'nin sezonun bitmesine yakın harekete geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Mesut'un ilk tercihin sarı-lacivertli formayı giymek olduğu da gelen bilgiler arasında. Mesut'un ilk tercihin sarı-lacivertli formayı giymek olduğu da gelen bilgiler arasında.