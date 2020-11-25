Mesut Özil Fenerbahçe son dakika | Fenerbahçe'de hareketli günler! Transfer hız kazandı

Fenerbahçe'de golleri Thiam (2) Pelkas ve Kemal Ademi atarken, sarı lacivertliler rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından İngiliz basınında çıkan haber ise gündeme bomba gibi düştü.

O dönem hem yöneticilerin hem de taraftarların hayalini süsleyen ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen oyuncu, bu kez Fenerbahçe'ye çok yakın!