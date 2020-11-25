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Mesut Özil Fenerbahçe son dakika | Fenerbahçe'de hareketli günler! Transfer hız kazandı

son dakika | 'nda yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de Mesut Özil sesleri yükseliyor. Sezon sonunda 'den kesin olarak ayrılacak olan Türk asıllı yıldız oyuncu için yönetim harekete geçti.

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Giriş Tarihi: 25.11.2020 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020
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Mesut Özil Fenerbahçe son dakika | Fenerbahçe'de hareketli günler! Transfer hız kazandı
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Fenerbahçe dün akşam Sivas Belediyespor'u konuk etti. Sarı Lacivertli ekip, sezon başında takıma katılan isimlerin golleriyle bir üst tura çıkmayı başardı.
Mesut Özil Fenerbahçe son dakika | Fenerbahçe'de hareketli günler! Transfer hız kazandı
Fenerbahçe'de golleri Thiam (2) Pelkas ve Kemal Ademi atarken, sarı lacivertliler rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından İngiliz basınında çıkan haber ise gündeme bomba gibi düştü.
Mesut Özil Fenerbahçe son dakika | Fenerbahçe'de hareketli günler! Transfer hız kazandı
Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu önderliğinde sezon başında 18 yeni oyuncu kadroya dahil edilmiş, takım adeta baştan yaratılmıştı.
Mesut Özil Fenerbahçe son dakika | Fenerbahçe'de hareketli günler! Transfer hız kazandı
O dönem hem yöneticilerin hem de taraftarların hayalini süsleyen ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen oyuncu, bu kez Fenerbahçe'ye çok yakın!
Mesut Özil Fenerbahçe son dakika | Fenerbahçe'de hareketli günler! Transfer hız kazandı

İNGİLİZLER DUYURDU
Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta tarafından takıma alınmayan ve sezon başından beri kulübünde forma giyemeyen Mesut Özil, ayrılığı kesin olarak kafasına koydu.

Mesut Özil Fenerbahçe son dakika | Fenerbahçe'de hareketli günler! Transfer hız kazandı

Kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi isteyen başarılı futbolcu, İngilizlerin haberine göre ABD futbol ligi olan MLS takımlarından gelen teklifleri bir bir reddetti. Sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde sıcaklığını koruyor. İngiliz basınından sarı-lacivertlileri oldukça yakından ilgilendirecek bir haber geldi.

Mesut Özil Fenerbahçe son dakika | Fenerbahçe'de hareketli günler! Transfer hız kazandı

İddialara göre Mesut Özil bu sezon Arsenal forması giymemesine rağmen sözleşmesinin bitmesini bekleyecek ve devre arasında takımdan ayrılmayacak.

Mesut Özil Fenerbahçe son dakika | Fenerbahçe'de hareketli günler! Transfer hız kazandı
Mesut'un ABD'yi ikinci planda tuttuğu ve teklifleri menajeriyle yaptığı kariyer planlamasına göre değerlendireceği belirtildi.
Mesut Özil Fenerbahçe son dakika | Fenerbahçe'de hareketli günler! Transfer hız kazandı

Bu transfer konusunda şu an sessiz bir şekilde bekleyen Fenerbahçe'nin sezonun bitmesine yakın harekete geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Mesut'un ilk tercihin sarı-lacivertli formayı giymek olduğu da gelen bilgiler arasında. Mesut'un ilk tercihin sarı-lacivertli formayı giymek olduğu da gelen bilgiler arasında.

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