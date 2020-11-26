Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den başkan adaylarına mesaj
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Socios. com ile yaptıkları anlaşma sonrası başkanlık seçimleri ile ilgili konuştu. Adaylara mesaj gönderen Cengiz, “Etiket için değil, etik için ortaya çıksınlar. Biz asla baskın seçim yapmadık. Aynı anda 3-4 aday çıktı. Saat bile sektirmediler” dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Socios. com ile yaptıkları anlaşma sonrası başkanlık seçimleri ile ilgili konuştu. Adaylara mesaj gönderen Cengiz, "Etiket için değil, etik için ortaya çıksınlar. Biz asla baskın seçim yapmadık. Aynı anda 3-4 aday çıktı. Saat bile sektirmediler" dedi.
TRANSFERLERİ 45 KİŞİYLE YAPTIK
Bugüne kadar 6 transfer dönemi geçirdiklerini söyleyen Cengiz, "6 tane dayak yedik. Diğer yönetim 20 gün bıraktı. 45 kişi kadro kuruldu ve transfer planlaması yapıldı" diye konuştu.
LAF OLSUN DİYE BAŞVURMAYIZ
Seçim için resmi başvuruları yaptıklarını açıklayan Başkan Cengiz, "Laf olsun diye başvuru yapmayız. 4 Aralık'ta adaylık için karar vereceğim. Başvurup, başvurmayacağım belirsiz" dedi.
HOCAMIZ SÜRE İÇİN HAKLI
Genç hakemlerden yana olduklarını belirten Cengiz, "Hocamız süre konusunda haklı. Maç güzelleştirmeye çalışılmalı. Sen 23 şut atarsın, şutlarla kaleciyi sakatlarsın, gol atamazsın" dedi.
SEÇİME COVİD-19 ENGELİ!
Galatasaray 19-26 Aralık tarihlerinde yapılması için başvurduğu olağanüstü genel kurulunu salgın nedeniyle gerçekleştiremeyecek.