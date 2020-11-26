Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den başkan adaylarına mesaj

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Socios. com ile yaptıkları anlaşma sonrası başkanlık seçimleri ile ilgili konuştu. Adaylara mesaj gönderen Cengiz, "Etiket için değil, etik için ortaya çıksınlar. Biz asla baskın seçim yapmadık. Aynı anda 3-4 aday çıktı. Saat bile sektirmediler" dedi.