Beşiktaş haberleri son dakika | Fenerbahçe derbisi öncesi güzel haber!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maç öncesinde siyah beyazlılarda koronavirüse yakalanan isimlerden birisi olan Oğuzhan Özyakup'tan derbi öncesinde müjdeli haber geldi.

Takımın 10 numarası 14 günlük karantina sürecini tamamladı ve son yapılan testin negatif çıkması sonrasında bugün takıma katıldı. Takımlı birlikte antrenmana çıkacak olan tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe maçında kadroda olması bekleniyor.

DORUKHAN PAYLAŞTI

Siyah beyazlılarda, son oynanan Başakşehir maçınca ceza sınırında olan ve sarı kart görerek Fenerbahçe dersibinde cezalı duruma düşen Dorukhan Toköz, sosyal medya hesabından Oğuzhan Özyakup'ın geri dönüşünü paylaştı. Dorukhan, fotoğrafa 'Koronayı da yedi geldi' notunu düştü.

DERBİ ÖNCESİ 4 EKSİK

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ta derbi öncesinde 4 eksik bulunuyor. Vida koronavirüs nedeniyle, Welinton ise sakatlığının devam etmesinden dolayı Fenerbahçe derbisinde olması beklenmiyor. Bu iki isim dışında ise cezalı olan Dorukhan Toköz ve kaleci Ersin Destanoğlu sarı lacivertlilere karşı mücadele edemeyecek.

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