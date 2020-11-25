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Galatasaray'da Taylan Antalyalı farkı! Performansıyla yıldızları geride bıraktı

'da farkı. Sarı- Kırmızılı takımda forma giyen 25 yaşındaki oyuncu performansıyla takımın yıldızlarını geride bıraktı. 12 resmi sakatlık nedir bilmezken Falcao, Feghouli, Babel ve Diagne’yi istikrar açısından da geçti.

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Giriş Tarihi: 25.11.2020 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020
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Galatasaray'da Taylan Antalyalı farkı! Performansıyla yıldızları geride bıraktı

'da farkı. Sarı- Kırmızılı takımda forma giyen 25 yaşındaki oyuncu performansıyla takımın yıldızlarını geride bıraktı. 12 resmi sakatlık nedir bilmezken Falcao, Feghouli, Babel ve Diagne'yi istikrar açısından da geçti.

YILDIZLARDAN ÇOK DAHA YARARLI
Falcao yılda 5 milyon Euro, Feghouli 3 milyon 850 bin Euro, 2.5 milyon Euro, Diagne 2 milyon 350 bin Euro alırken Taylan Antalyalı yılda sadece 230 bin Euro kazanıyor.

TAKIMIN YENİ SAHA İÇİ LİDERİ


Ligde 9 maçın hepsinde oynayan Taylan, 3 kez de Avrupa Ligi'nde forma giydi. Taylan transfer yapılmayan 6 numaralı pozisyonun kurtarıcısı olurken yeni saha içi lideri oldu.

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